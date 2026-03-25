Ключевые моменты:

Это место использовали для ритуалов на протяжении тысячелетий — от энеолита до более поздних культур

Археологи обнаружили здесь сложное каменное сооружение и необычные захоронения

Новые племена не разрушали курган, а вписывали свои обряды в древнее пространство

Ученые говорят о «непрерывности сакрального места» в степях Одесщины

Экспертный взгляд: что нашли в Ревовой?

Объектом исследования стал курган Ревова 3, расположенный в Березовском районе Одесской области. Соавторы статьи — известные ученые Светлана Иванова (Институт археологии НАН Украины), Дмитрий Киосак (LEIZA, Германия) и Алексей Никитин (Grand Valley State University, США) — проанализировали слои насыпи, создававшиеся на протяжении почти двух тысячелетий.

Согласно радиоуглеродному датированию (выполненному с помощью ускорительной масс-спектрометрии), первые ритуальные сооружения появились здесь еще в 3711–1639 годах до н. э. Это была сложная конструкция эпохи энеолита:

Ритуальная платформа: очищенный от дерна участок желтого суглинка.

Каменная архитектура: кромлех (кольцо из камней), окружавший центральную часть.

Уникальное захоронение №19: расчлененные останки, которые, вероятно, хранились в органическом контейнере перед погребением.

Символическое присвоение: почему это важно?

Главное открытие заключается в том, как более поздние племена Ямной культуры (конец IV — начало III тыс. до н. э.) взаимодействовали с этим наследием. Ученые ввели термин «continuity of sacred spaces» (непрерывность сакральных пространств).

«Мы видим сознательную апроприацию ритуального места. Ямники не просто насыпали землю сверху — они интегрировали свое центральное захоронение (№3) в уже существующую архитектуру, не повредив более древние энеолитические элементы», — говорится в публикации.

Это опровергает теорию о полном уничтожении предыдущих культур завоевателями. Напротив, новые жители степей Одесщины уважали «места силы» своих предшественников, легитимизируя свое право на эту землю через связь с древними святилищами.

Почему это важно для Одесщины сегодня?

Для жителей нашего региона это исследование имеет несколько важных значений:

Генетическая преемственность: палеогенетический анализ подтверждает, что в жилах современных жителей Европы и Причерноморья течет кровь обеих этих групп. Культурный слой: Одесщина — это не «дикое поле», а регион с чрезвычайно глубокими корнями государственной и религиозной сознательности. Мировой уровень: работа одесских археологов цитируется ведущими университетами мира, что повышает научный престиж Украины.

