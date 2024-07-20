Хотел «отжать» базу отдыха: подробности задержания мэра Белгорода-Днестровского

Хотел «отжать» базу отдыха: подробности задержания мэра Белгорода-Днестровского

Сегодня, 20 июля 2024 года, появилась официальная информация о задержании мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана. Его подозревают в организации нападения на совладелицу базы отдыха на побережье Черного моря и «отжиме» этой базы.

Об этом, ссылаясь на информацию правоохранительных органов, пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Напомним, в пятницу, 19 июля, в сети начала распространяться информация о задержании мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана.

Сегодня в СБУ сообщили, что «глава горсовета одного из портовых городов региона» (судя по всему, речь идет именно о мэре Белгорода-Днестровского) возглавлял банду, которая терроризировала жителей Одесской области.

По данным следствия, рэкетиры пытались незаконно завладеть базой отдыха на побережье Черного моря. С этой целью участники группировки силой вынудили владелицу объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него.

Затем они назначили на базу отдыха своего директора, который начал искать покупателей на данный комплекс, а когда покупатели нашлись, участники преступной группировки собирались «отжать» у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

В полиции добавили, что, встретившись с женщиной, бандиты угрожали ей, и предупредили, что в случае отказа в передаче остальных корпоративных прав на объект, обольют ее кислотой.

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно они должны были переоформить «отжатую» турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали мэра с поличным, когда тот получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы.

Задержанному чиновнику сообщили о подозрении в организации вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос о виде меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному и его сообщникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Ездил на Сейшелы со справкой о «ранении на фронте»: новые детали дела одесского экс-военкома.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua