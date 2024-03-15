Одесситы получили по две платёжки за услуги ЖКХ: в мэрии объяснили почему и по какой платить

В мэрии сообщили, что в 2023-м году из сферы муниципального управления коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса (ЖКС) произошел массовый переход управления жилыми домами к частным управляющим компаниям. Это 1 123 дома, или 28,6% от общего количества домов.

Эта ситуация внесла определенную путаницу, поскольку жители ряда домов получили квитанцию ГЕРЦ вместе с квитанцией управляющих компаний.

В феврале 2024 года после многочисленных жалоб от жителей была проведена инвентаризация документации в сфере ЖКХ.

Во время проверки были выявлены многочисленные факты подделки документов и незаконного перевода значительной части домов из сферы управления «ЖКС «Порто-Франковский» и «ЖКС «Фонтанский» в специально созданные для этого частные управляющие компании. Эти противоправные действия наносят немалые убытки КП «ЖКС» и вводят в заблуждение людей, что привело к росту задолженности.

Отмечается, что частные компании забрали себе в управление только те дома, которые находятся в хорошем жилом состоянии, а все аварийные дома и всю задолженность за предыдущие периоды оставили в КП «ЖКС».

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Городская власть отреагировала на выявленные нарушения и подала соответствующие заявления в правоохранительные органы. Начато досудебное следствие.

В мэрии подчеркнули, что работники КП «ЖКС» продолжат выполнять свои обязанности по содержанию и обслуживанию домов, поскольку не существует никаких оснований этого не делать. И рекомендуют своевременно оплачивать начисления, отраженные в квитанциях ГЕРЦ.

Департамент городского хозяйства призывает жителей домов, где отсутствует документальное подтверждение, что управляющие компании являются поставщиками услуг, не вестись на призывы и провокации этих компаний.

«Теперь вы будете получать счета от соответствующих коммунальных предприятий «ЖКС», которые предоставляют услуги по обслуживанию дома, и именно эти услуги подлежат оплате», — говорится в сообщении.

В случае каких-либо вопросов по обслуживанию домов обращайтесь к вашему КП «ЖКС» или по телефонам контакт-центров: 15-01 и 15-35.

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