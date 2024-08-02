Пришли две платежки, от ЖКС и управляющей компании: по какой платить одесситам

Содержание:

Куда на несколько лет исчезли ЖКСы

Секретные договора с управляющими компаниями

Что говорят городские власти: право выбора и судебные тяжбы

Все на собрания: что делать одесситам

О долгах и договорах «на коленках»

По какой платежке платить – выводы “Одесской Жизни”

«Вузовский»: таинственное исчезновение и возвращение ЖКС

Одесситка Аня живет в пятиэтажном доме на Филатова, 6. Более двух лет ее «хрущевка» находится под управлением УК «Сервис Плюс». Но вот уже четвертый месяц жители получают платежки с начислениями за обслуживание дома от прежнего домоуправителя — ЖКС «Вузовский». Ну, и «Сервис Плюс» квитанции присылает. Кому платить – непонятно. Ситуация, мягко говоря, странная. С утра дворники «Сервис Плюс» убирают – через пару часов работники «Вузовского» за уборку берутся. Кто же на самом деле домом управляет?

В юридическом отделе «Вузовского» Ане предъявили договор на обслуживание дома, заключенный в 2019 году. То есть – согласно документу, обслуживать его коммунальное предприятие должно уже пять лет. Предоставили девушке и договор по каждой квартире — и там, действительно, стояли подписи совладельцев. Жильцы подтвердили их подлинность.

— Как мне объяснили, этот договор не был расторгнут. Он был приостановлен. Переподписания договора не было. Он автоматически продлевается на каждый следующий год. А в это время «Сервис Плюс» «забрал» наш дом незаконным путем. И сейчас город нас возвращает снова в ЖКС, — рассказывает Аня. – Конкретного ответа, почему они не обслуживали нас в течение почти трех лет, я не получила. По сути, мы должны были заключить договор с «Сервис Плюс». А для этого расторгнуть договор с «Вузовским».

«Сервис Плюс»: секретный договор

Прояснить происходящее Аня попыталась у начальника участка УК «Сервис Плюс». Сложившуюся ситуацию он назвал рейдерским захватом. И утверждал, что договор на управление домом на Филатова, 6, конечно же, заключен. Ведь, согласно закону, без его подписания жильцами обслуживать многоэтажку компания не имеет права. Хранится же договор в юридическом отделе «Сервис Плюс». Но, когда Аня захотела увидеть якобы подписанный жильцами документ, юрист компании предложил ей подождать…неделю. Договоры, оказываются, находятся не в офисе «Сервис Плюс», а…в ЦНАПе (?!)

— Для того чтобы расторгнуть либо заключить договор, должен быть выбран жилец дома, который будет этим всем заниматься. Мне интересно было бы узнать, кто был человек, который собирал подписи наших жильцов. Да и на свою подпись хотелось бы посмотреть. По сути, у каждого жильца должна быть копия договора, — убеждена Аня. – Но никто из жителей нашего дома, что мы заключали с ними договор, вообще не помнит. И, в то же время, и ЖКС, и управляющая компания что-то для дома делают. «Вузовский» кровлю починил, водопровод соседке отремонтировал. «Сервис Плюс» дерево во дворе спилил. Но мы не собираемся платить обоим. Тысячу гривен отдавать за квартиру – это чересчур: «Сервис Плюс» начисляет 465 гривен, «Вузовский» — около 400. У меня уже 1500 долга.

Горсовет: право выбора и судебные тяжбы

Прояснить, ну, очень странную ситуацию жильцы дома на Филатова, 6 попробовали в горсовете. Ведь именно муниципалитет должен контролировать все, что происходит в городе.

— Позвонили в приемную Труханова, — рассказывает Аня. – Там долго перенаправляли по разным телефонам и в итоге – вышли на департамент ЖКХ, который заведует всеми этими ЖКСами.

В департаменте заявили, что перевод в «Сервис Плюс» был сделан незаконным путем. И на сегодняшний день компания не смогла представить ведомству документы, подтверждающие ее право управлять домами, которые раньше обслуживали ЖКСы.

То есть — наличие разрешающих документов прежнее руководство ЖКХ вообще не интересовало. А вот новое – провело ревизию и вернуло дом Ани снова «Вузовскому». И жильцы обязаны платить новому \старому домоуправителю, неизвестно куда пропавшему на два с лишком года. Впрочем, сообщили в департаменте, совладельцы вправе заключить договор с любой компанией. Для этого надо разорвать договор с «Сервис Плюс» или с ЖКС.

Сейчас исполком горсовета и департамент ЖКХ ведут судебные тяжбы против УК «Сервис Плюс». Открыто криминальное производство онезаконном переводе многоквартирных домов в управление частной компании. И, как заверял Аню начальник участка «Сервис Плюс», УК уже выиграла в суде право официально управлять домами ЖКСа «Фонтанский». А ЖКС «Вузовский» — на очереди. Поэтому жильцам нет смысла платить коммунальному предприятию.

Но оказалось, что информация ответственного лица «слегка преувеличена».

Никаких судов «Сервис Плюс» не выигрывал. Дела, по-прежнему, — на рассмотрении. Правда, на какой стадии находится судебный процесс, в департаменте ЖКХ ответить не смогли – притом, что в структуре ведомства числится юридический отдел. Проигнорировали в горсовете и запрос нашей редакции.

О долгах и договорах «на коленках»

Такие же напряженные отношения сложились у «Сервис Плюс» и с ЖКС «Черемушки» Коммунальное предприятие также пару лет назад «пропало без вести» и вдруг появилось ниоткуда. А ошарашенные совладельцы стали получать платежки не только от управляющей компании, но и от блудного ЖКСа,

В «Сервис Плюс» и в этом случае заверяют, что платить надо им – у компании есть документы на обслуживание домов. И даже обещают их предъявить. Но, почему-то не торопятся. А если и показывают – то малоубедительные.

Так, совладелица дома на Генерала Петрова Жанна добилась таки, чтобы «секретный документ» ей предъявили. И тут выяснилось, что договор от лица всего дома якобы был подписан ее мужем. А он ничего не подписывал, и подпись на документе не его.

Вместе с тем, компания настойчиво информирует совладельцев, что у ЖКС «Черемушки» — налоговый долг более чем 20 млн. гривен. И вновь заполучить в управление дома предприятию необходимо, чтобы сумму на его погашение наскрести.

Действительно, по данным налоговиков, ЖКС «Черемушки» систематически не платил налоги в городской и государственный бюджеты. Правоохранители открыли уголовное производство и начислили штраф за неуплату НДС в 20 млн. гривен.

Против фактов не пойдешь. Но, все-таки, — где договоры?

По неофициальной информация из горсовета, документы «Сервис Плюс», действительно, «слеплены на коленке». Жилой фонд, управляемый ЖКСами, в короткие сроки перешел к частной управляющей компании — причем нередко с теми же работниками. Так, директором «Сервис Плюс» стал Геннадий Иваницкий – руководитель ЖКС «Фонтанский» в 2020-2021 годах. Произошло это, когда на рынок услуг по содержанию домов активно вошел вице-мэр Дмитрий Жеман. Настолько активно — что был уволен. А дома «Сервис Плюс» начали передавать муниципальным ЖКСам обратно.

Все — на собрания: что делать одесситам

ЖКС «Черемушки» уверенно заявляет, что назначен управителем домов в Малиновском районе согласно распоряжению Малиновского района Одесского городского совета от 19.05.2017 года. И сейчас горсовет отстаивает его права в суде.

На вопрос «Одесской жизни», вынесены ли решения суда по этим делам, нам ответили, что несколько решений об отмене протокола общего собрания о переходе домов в «Сервис Плюс» есть. Но в основном — следственные действия продолжаются. Вместе с тем, на сегодняшний день, согласно законодательству, балансодержателями дома являются сами совладельцы. Поэтому вслед за горсоветом в ЖКС утверждают, что если у жильцов есть желание, чтобы их дом обслуживала определенная компания, они имеют полное право провести собрание, оформить протокол, в котором будет определен домоуправитель, и передать его в ЖКС «Черемушки».

Именно так, после долгих попыток прояснить ситуацию, и решили поступить жильцы дома на Филатова, 6. Ведь сколько будут длиться суды – неизвестно. Меж тем, долги за коммуналку будут расти.

— На днях у нас планируется собрание дома, — сообщила Аня. — Решили определиться — какую компанию мы хотим. И на основании этого расторгать договор с одной из них. Правда, еще не понятно, кто куда хочет. Лично я против частной компании. ЖКС все-таки относится к городу, и в связи с этим можно как-то повлиять на него хотя бы через «горячую линию». А, если мы уйдем к частной компании, будем решать вопросы только с ней — никто нам в этом случае не поможет.

Выводы “Одесской Жизни”: кому платить за коммуналку

Конкурирующие компании могут доиграться до того, что платить им вообще никто не будет, говорят одесситы. Самое правильное решение – создать в своем доме ОСМД. Не будут тогда совладельцы зависеть ни от ЖКСов, ни от управляющих компаний. Жильцы сами станут хозяевами своего дома.

Лучше всего поступать строго по закону. Мы уже приводили подробный расклад юриста по такой ситуации. Платить деньги надо той организации, с которой заключен договор.

Да, сейчас и управляющие компании и ЖКС утверждают, что оказывают услуги на основании действующих соглашений. Но договора с управляющими компаниями выглядят более сомнительными. Как видно из статьи, одесситы говорят, что не заключали их, а подписи подделаны.

При этом управляющая компания может оказывать более качественные услуги, чем их муниципальные конкуренты. В таком случае, действительно, жильцам дома лучше обсудить, с кем они хотят иметь дело. И если управляющая компания предпочтительнее – перезаключить договор, или подтвердить законность действующего, и только после этого платить по нему. Пока же более законным представляется оплата услуг ЖКС.

Еще вариант — до разрешения ситуации просто откладывать деньги на оплату в отдельный конверт — на будущее.

Фото: Одесский горсовет