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Новости Одессы и Одесской области

До реєстру боржників потрапило понад мільйон українців: як перевірити, чи є ваше прізвище у списках

До реєстру боржників потрапило понад мільйон українців: як перевірити, чи є ваше прізвище у списках

Понад 1,7 мільйона українців знаходяться в реєстрі боржників.

Про це повідомляє Опендатабот.

Мін’юст опублікував реєстр боржників. В реєстрі на даний момент знаходиться понад 1,7 мільйона українців.

92% виконавчих проваджень — це стягнення з фізичних осіб, 8% — з юридичних.

Люди найчастіше потрапляють в реєстр через те, що:

  • програли суд та не виконали рішення суду;
  • не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху);
  • не оплатили вчасно комунальні послуги;
  • не виплачують аліменти;
  • не виплатили вчасно кредит — банк стягує заборгованість через нотаріуса.

– Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити у наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі чи продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу, — коментує юрист Опендатабот Микита Підгайний.

– За останні півроку Мін‘юст відкрив більше реєстрів, ніж за останні три роки. Це щоденна публікація ЄДР, публікація повного ЄДР, АСВП та єдиного реєстру боржників. Це чудова тенденція і ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, – говорить Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Як перевірити себе в реєстрі боржників?

  1. Додайте Опендатабот в улюбленому месенджері
  2. Відправте йому свій ІПН
  3. Перевірте свій статус та підпишіться на безплатний тижневий моніторинг
  4. Ви отримаєте сповіщення про потрапляння в реєстр боржників і його причину
  5. Якщо ви хочете отримати щоденний моніторинг, перейдіть на професійний акаунт.

Фото: Голос Громади

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