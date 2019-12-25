До реєстру боржників потрапило понад мільйон українців: як перевірити, чи є ваше прізвище у списках

Понад 1,7 мільйона українців знаходяться в реєстрі боржників.
Про це повідомляє Опендатабот.
Мін’юст опублікував реєстр боржників. В реєстрі на даний момент знаходиться понад 1,7 мільйона українців.
92% виконавчих проваджень — це стягнення з фізичних осіб, 8% — з юридичних.
Люди найчастіше потрапляють в реєстр через те, що:
- програли суд та не виконали рішення суду;
- не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху);
- не оплатили вчасно комунальні послуги;
- не виплачують аліменти;
- не виплатили вчасно кредит — банк стягує заборгованість через нотаріуса.
– Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити у наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі чи продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу, — коментує юрист Опендатабот Микита Підгайний.
– За останні півроку Мін‘юст відкрив більше реєстрів, ніж за останні три роки. Це щоденна публікація ЄДР, публікація повного ЄДР, АСВП та єдиного реєстру боржників. Це чудова тенденція і ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, – говорить Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.
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Фото: Голос Громади
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