До реєстру боржників потрапило понад мільйон українців: як перевірити, чи є ваше прізвище у списках

Про це повідомляє Опендатабот.

Мін’юст опублікував реєстр боржників. В реєстрі на даний момент знаходиться понад 1,7 мільйона українців.

92% виконавчих проваджень — це стягнення з фізичних осіб, 8% — з юридичних.

Люди найчастіше потрапляють в реєстр через те, що:

програли суд та не виконали рішення суду;

не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху);

не оплатили вчасно комунальні послуги;

не виплачують аліменти;

не виплатили вчасно кредит — банк стягує заборгованість через нотаріуса.

– Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити у наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі чи продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу, — коментує юрист Опендатабот Микита Підгайний.

– За останні півроку Мін‘юст відкрив більше реєстрів, ніж за останні три роки. Це щоденна публікація ЄДР, публікація повного ЄДР, АСВП та єдиного реєстру боржників. Це чудова тенденція і ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, – говорить Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Як перевірити себе в реєстрі боржників?

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Фото: Голос Громади

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