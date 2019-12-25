На Одещині суд обрав запобіжний захід підліткам, які катували 11-річного хлопчика

Про це повідомляє пресслужба Кілійського районного суду в Одеській області.

Так, один з учасників знущання над малолітнім поміщений під домашній арешт. Другого підлітка, на плечах у якого, попри юний вік, два тяжких злочини, включаючи грабіж, відправили до Ізмаїльського слідчого ізолятора на два місяці.

Подальшу долю хлопців вирішить суд. Санкції інкримінованої статті Закону (ч.1 ст.127) мають на увазі покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, 15 грудня в місті Кілія Одеської області двоє підлітків побили 11-річного хлопчика, змусили роздягтися і, зробивши відеозапис знущань, розтиражували його в соціальних мережах. Після цього дитина відмовилася відвідувати школу.

Фото: Агрополіт

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