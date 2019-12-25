На Одещині в одній із військових частин побили військовослужбовицю

З цим інцидентом на місці розбирається заступник голови Міноборони Іван Руснак.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк у Facebook.

– Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області. З робочим візитом в Одесі перебуває мій заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці. Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури. Справу беру під особистий контроль, – повідомив Загородднюк.

Деталі інциденту з побиттям жінки поки не відомі.

Фото ілюстративне: Pik.ua

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