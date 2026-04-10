Ключевые моменты:

Ночью: на поверхности почвы и местами в воздухе по области, в Одессе 0-2°С.

Облачно с прояснениями: без осадков, западный ветер 5-10 м/с.

Погода в Одессе

По данным синоптиков, 11 апреля в Одессе и по всей Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

В Одессе температура ночью будет колебаться в пределах 2-4°С, на поверхности почвы возможен заморозок 0-2°С. Днем столбики термометров поднимутся до 9-11°С тепла.

Погода в Одесской области

По Одесской области ситуация схожая: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет составлять 1-6°С тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе возможен заморозок до 0-3°С. Днем ожидается потепление до 8-13 ° С тепла.

На автодорогах области видимость добра, что способствует безопасному движению. Водителям и пешеходам рекомендуют учитывать возможные заморозки на поверхности почвы, особенно ночью.

