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А за свинью ответите: в Одессе зооактивисты залили «кровью» тату-салон

А за свинью ответите: в Одессе зооактивисты залили «кровью» тату-салон

Речь об одесском отделении всеукраинской сети тату-салонов Lamarch. В киевском филиале сети распространили рекламу: якобы там собираются сделать татуировку живой свинье. И опубликовали провокационные фото. Реакция зоозащитников не заставила себя. Заодно пострадали и региональные представительства тату-салона.

В Одессе тату-салон залили краской, чтобы защитить свинью

Недоумки из тату-салона «TATTOO LAMARCH STUDIO» решили хайпануть, заявив о том, что планируют сделать татуировку на свинье. Да, вы все правильно поняли. Сначала вышеупомянутая студия заявила о своих планах, вчера же выложили фото/видео, где животное находится у них в студии со связанными конечностями. Малолетние дол…бы считают крутым и остроумным издевательства над животными.

Хорошо, что это сетевой тату-салон. Сегодня мы посетили одесский филиал, к сожалению никого из «героев» фото с бедным животным не было. Неравнодушные граждане оставили для них послания в виде надписей и красной краски, символизирующей страдания животных.

Мы против, чтобы такой аморальный бизнес работал в Украине. Убедительно прошу закрыть отделение в Одессе, потому что пожары зимой – обычное явление,

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— написал у себя в Facebook одесский общественный активист Демьян Ганул.

Несколько дней назад сотрудники киевского тату-салона Tattoo Lamarch Studio разместили в Инстаграм фото со связанной свиньей, на теле которой собирались сделать татуировку.

Такое отношение к животному вызвало волну возмущения у пользователей соцсетей, а также привлекло внимание зоозащитников.

Те обратились в полицию с заявлением о факте издевательства над животными.

 

Одной краской зоозащитники не ограничились

Данный тату-салон является сетевым, поэтому возмущение и негатив, вызванные поведение столичных коллег, затронули и одесский филиал.

Так, обсуждая в Фэйсбук действия сотрудников тату-салона, пользователи призывают подавать жалобы в администрацию Инстаграм по факту демонстрации снимков с жестоким обращением с животными.

Еще один способ мести, который придумали пользователи: находить в интернете (в поисковике Гугл) платную рекламу салона, и нажимать на эти объявления, обнуляя таким образом рекламный счет компании.

Недавно в Одессе получил другой случай жестого обращения с животным. Лошадь, впряженная в карету, катавшую туристов по центру Одессы, от усталости упала на мостовую и не могла самостоятельно подняться.

Тогда активисты добились того, чтобы конь Альберт, так звали упавшую лошадь, отправился в приют за город, где у него будет уход и его не будут эксплуатировать.

Ранее «Одесская Жизнь» разбиралась, кто, по новому закону, будет броться с живодерами и какие наказания им грозят.

Еще по теме: Очередное живодерство под Одессой: селянка застрелила хаски за «кражу кур»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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