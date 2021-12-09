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Одесская каратистка стала номером 1 в мировом рейтинге

Одесская каратистка стала номером 1 в мировом рейтинге

Одесситку Анжелику Терлюгу в очередной раз признали лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов.

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Рейтинг каратистов представила Всемирная федерация карате (WKF).

Даже неудачное выступление на недавнем Чемпионате мира не помешало Анжелике занять верхнюю строчку рейтинга.

Напомним, что на летней Олимпиаде в Токио в этом году одесситка завоевала серебряную медаль. Примечательно, что и в столице Японии, и на Чемпионате мира одесситка уступила одной и той же сопернице, болгарке Ивет Горановой.

Также отметим, что первый раз Анжелика Терлюга была признана лучшей в мире каратисткой  в 2018 году. Тогда она впервые возглавила рейтинг WFK.

Еще украинцы в рейтинге

Кроме Анжелики Терлюги в топ лучших мировых каратистов попали еще пять украинских бойцов:

  • Станислав Горуна – 3 место в весе до 75 килограммов;
  • Ризван Талибов — 6 место в категории от 84 килограммов;
  • Анита Серегина (Одесская область) — 6 место в категории до 61 килограмма;
  • Галина Мельник – 7 место в весе до 68 килограммов;
  • Екатерина Кривая — 9 место в весовой категории до 50 килограммов.

Напомним, что Анжелика Терлюга вместе с тремя украинскими спортсменами недавно попали в рейтинг топ-30 молодых украинцев, достигших успеха, составленный журналом «Форбс».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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