Одесская каратистка стала номером 1 в мировом рейтинге

Одесситку Анжелику Терлюгу в очередной раз признали лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов.

Рейтинг каратистов представила Всемирная федерация карате (WKF).

Даже неудачное выступление на недавнем Чемпионате мира не помешало Анжелике занять верхнюю строчку рейтинга.

Напомним, что на летней Олимпиаде в Токио в этом году одесситка завоевала серебряную медаль. Примечательно, что и в столице Японии, и на Чемпионате мира одесситка уступила одной и той же сопернице, болгарке Ивет Горановой.

Также отметим, что первый раз Анжелика Терлюга была признана лучшей в мире каратисткой в 2018 году. Тогда она впервые возглавила рейтинг WFK.

Еще украинцы в рейтинге

Кроме Анжелики Терлюги в топ лучших мировых каратистов попали еще пять украинских бойцов:

Станислав Горуна – 3 место в весе до 75 килограммов;

Ризван Талибов — 6 место в категории от 84 килограммов;

Анита Серегина (Одесская область) — 6 место в категории до 61 килограмма;

Галина Мельник – 7 место в весе до 68 килограммов;

Екатерина Кривая — 9 место в весовой категории до 50 килограммов.

Напомним, что Анжелика Терлюга вместе с тремя украинскими спортсменами недавно попали в рейтинг топ-30 молодых украинцев, достигших успеха, составленный журналом «Форбс».

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