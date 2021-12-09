В Одессе открылись особенные пункты вакцинации: для детей и беременных

Новые пункты вакцинации специализированные и работают по предварительной записи для тех, кто хочет вакцинироваться в определенное время и без очереди.

Об открытии новых профильных пунктов вакцинации сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

Пункт вакцинации от ковид для детей в Одессе

По информации центра пункт для детей заработал в Областной детской клинической больнице на ул. Академика Воробьева, 3, 9-этажный корпус, 9 этаж (правое крыло со стороны администрации, областной центр клинической иммунологии).

Время работы: вторник и четверг с 9.00 до 12.00, по предварительной записи. Тел: 048-701-32-25; 094-953-62-25

Пункт вакцинации от ковид для беременных в Одессе

Пункт для беременных теперь работает в Областной консультативной поликлинике на улице Академика Заболотного, 32-й кабинет (4-й этаж).

Время работы: по будням с 9.00 до 12.00, по предварительной записи. Тел: 048-750-01-69.

Отметим, что получить прививку можно в любом центре или пункте вакцинации в Одессе и области. Указанные пункты созданы как дополнительные мощности, которые могут быть более удобны для детей и беременных, желающих вакцинироваться без очереди и по предварительной записи.

Адреса и контакты центров и пунктов вакцинации для всех желающих привиться всегда можно найти по ссылке.

Напомним, что недавно в Одессе открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса – для жителей Таирова.

Также пункты вакцинации населения против COVID-19 открылись в Арабском культурном центре (мечети) на Ришельевской, 49; в Соборе Святого Павла (Кирхе) на Новосельского, 68 и в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре РПЦвУ.

Еще новости Одессы о коронавирусе и вакцинации: