Недалеко от Оперного на Екатерининской разворотили новый тротуар (фото)

Недавно уложенная плитка снята, в земле — грязная канава. Так выглядит сегодня тротуар на Екатерининской. Покрытие то сделали, а электрические кабеля проложить перед этим забыли. Вот, теперь наверстывают.

Корреспондент «Одесской Жизни» запечатлел для наших читателей как прокладывают электрические кабели на улице Екатерининской. Все бы ничего, но на тротуаре том относительно недавно была уложена новая плитка.

Почему перед этим там не проложили энергокабели, непонятно. Теперь же новый тротуар разворочен, посредине прокопана канава, грунт и песок навалены повсюду. Даже кога работы закончатся и плитку вернут на место, грязи останется масса. Вряд ли коммунальщики будут специально драить тротуар после энергетиков.

Вся надежда остается только на осадки, которые и очистят тротуар. Благо, зима в этом году… дождливая.

Напомним, что недавно коммунальщики в очередной раз устроили в центре Одессы “большие раскопки”: они перерыли-перекопали участок между улицами Малой и Большой Арнаутскими.

Ранее мы подробно рассказывали о масштабном ремонте теплотрассы на Александровском проспекте.

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