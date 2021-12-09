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“Дунайский экспресс” не будет ходить 2 дня и изменит график движения

“Дунайский экспресс” не будет ходить 2 дня и изменит график движения

Скоростной поезд Одесса – Измаил (“Дунайский экспресс”) снова изменит график движения и, к тому же, не будет курсировать два дня, информирует “Укрзалізниця”.

“Дунайский экспресс” не будет курсировать 11 и 12 декабря

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По данным украинского перевозчика, “Дунайский экспресс” временно не будет курсировать 11-12 декабря 2021 года, то есть отменяется вечерний рейс 11 декабря в Измаил и утренний рейс 12 декабря в Одессу.

Причина отмены рейсов – плановое техобслуживание. Зато потом экспресс вновь будет ходить в полном составе – на рельсы опять выведут вагон, который ранее атаковали одесские вандалы.

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Поезд Одесса – Измаил меняет график движения

Кроме того, вечером 12 декабря “Дунайский экспресс” возобновит движение, но уже по новому графику: в частности, поезд станет еще более скоростным за счет отмены остановки в Арцизе.

Ранее была отменена остановка на станции Котлабух.

Таким образом поезд в обоих направлениях будет останавливаться на таких станциях:

  • Белгород-Днестровский;
  • Кулевча;
  • Сарата;
  • Главани;
  • Дзинилор.

Из Одессы поезд будет отправляться в 18:07 и прибывать в Измаил в 22:22. Продолжительность маршрута составит 4 часа 15 минут.

Из Измаила “Дунайский экспресс” будет отправляться в 06:05 и прибывать в Одессу в 10:18. Время в пути – 4 часа 13 минут.

При этом стоимость билетов не изменится и составит 189 гривен с любой остановки. Приобрести билеты на поезд можно в пригородных кассах вокзалов незадолго до отправления, а также у проводников в самом поезде.

Ранее сообщалось, что “Дунайский экспресс” будет прибывать на полчаса быстрее и, к тому же, изменится его расписание: из ночного поезд станет утрене-вечерним.

Как сообщала “Одесская жизнь”, дизель-поезд отечественного производства Одесса – Измаил, получивший название “Дунайский экспресс”, начал курсировать 20 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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