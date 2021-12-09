Снимок одесского фотографа вышел в финал международного конкурса

Примечательно, что так же, как и в 2019 году, фотограф запечатлел Куяльницкий лиман.

Евгений стал единственным украинцем, претендующим на победу. Кроме его работы, в номинации Landscapes & Adventure борются представители из Великобритании, США, Франции, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Германии, Испании, Франции, Китая, Канады, Италии.

“Очень надеюсь повторить результат 2019 года, когда я стал одним из победителей этого крупнейшего мирового конкурса тревел-фотографии”,

– говорит фотограф.

Окончательные результаты объявят в новом, 2022 году.

“Одесская жизнь” о фотографе Евгении Самученко и его работах:

Источник: Культурометр

Фото Евгения Самученко