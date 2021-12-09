Снимок одесского фотографа вышел в финал международного конкурса

Снимок известного одесского фотографа Евгения Самученко вошел в лист финалистов престижного международного конкурса Travel Photographer of the Year 2021.
Примечательно, что так же, как и в 2019 году, фотограф запечатлел Куяльницкий лиман.
Евгений стал единственным украинцем, претендующим на победу. Кроме его работы, в номинации Landscapes & Adventure борются представители из Великобритании, США, Франции, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Германии, Испании, Франции, Китая, Канады, Италии.
“Очень надеюсь повторить результат 2019 года, когда я стал одним из победителей этого крупнейшего мирового конкурса тревел-фотографии”,
– говорит фотограф.
Окончательные результаты объявят в новом, 2022 году.
“Одесская жизнь” о фотографе Евгении Самученко и его работах:
- Снимок одесского фотографа отметил Британский институт профессиональной фотографии и опубликовал именитый журнал (фото);
- Снимок одесского фотографа признан одним из лучших на фотоконкурсе в Японии (фото);
- Одессит представил Украину на фотовыставке в Лондоне;
- Одесский “Путь к рассвету” стал победителем фотоконкурса в Испании;
- Одессит на Млечном пути въехал в ТОП-10 ЮНЕСКО.
Источник: Культурометр
Фото Евгения Самученко