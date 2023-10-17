Суд арестовал здания и имущество незаконно присвоенного Одесского аэропорта

Речь идет о здании старого терминала и имущества аэропорта в количестве 2 488 единиц, корпоративных правах ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», а именно на 75% прав на ООО «Международный аэропорт «Одесса», а также помещения нового терминала общей площадью 26 700 кв.м.

Ареста добились САП и НАБУ.

Следственный судья ВАКС наложил арест с лишением права на отчуждение и распоряжение имуществом в уголовном производстве по незаконному завладению имущественным комплексом стратегического объекта – КП «Международный аэропорт «Одесса» и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Напомним, пятерым лицам сообщили о подозрении в незаконном завладении одесским международным аэропортом и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. Среди подозреваемых бывший Одесский городской голова Алексей Костусев, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена: Александр Грановский и Борис Кауфман.

В 2011 году они разработали и реализовали схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и частных инвесторов.