Пасхальная мастерская на Дерибасовской: создание украшений и роспись пряников.

Дети украсили дерево единства писанками, разрисовали гигантскую писанку для Городского сада.

Дополнительно: письма военным, выставки работ, корзины «Свет благодарности» для защитников, пожилых и детей.

Единство по традициям

Сегодня, 9 апреля, на Дерибасовской улице провели пасхальную мастерскую по созданию пасхальных украшений и росписи пряников.

В канун праздника, дети собственноручно сделали писанки, которыми украсили дерево единства. Кроме этого, малыши вместе с художниками разрисовали огромную писанку. К слову, ее установят в Городском саду во время пасхальных праздников.

Также в рамках акции дети пишут письма поддержки для военных, устраивают выставки детских произведений и принимают участие в благотворительной инициативе «Свет благодарности». Эта инициатива предусматривает формирование пасхальных корзин для защитников Украины, пожилых людей и детей, нуждающихся в помощи.

В департаменте образования отмечают, что эта ежегодная традиция объединяет детей вокруг украинских ценностей и способствует духовному единству общества в праздничный период.

