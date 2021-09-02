Новости Одессы и Одесской области

День знаний, парад клоунов и рыба-убийца: главные новости Одессы в первый осенний день

День знаний, парад клоунов и рыба-убийца: главные новости Одессы в первый осенний день

В среду, 1 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

1 сентября одесские школьники вновь сели за парты. Фотокорреспондент «Одесской Жизни» запечатлел удивительные моменты начала нового учебного года.

При этом многие одесские школы проигнорировали рекомендации Минздрава Украины и провели в День знаний праздничные линейки. Так, традиции взяли верх над осторожностью.

В Одессе начинают строить самую большую в городе мечеть с минаретом. Опубликована визуализация будущего культового сооружения.

Несмотря на то, что главная причина смерти украинцев и одесситов в частности – проблемы с сердцем, городские власти ликвидировали бывшую горбольницу №3, ранее специализировавшуюся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний – ее переориентировали на прием «ковидных» больных.

В Одессе стартовала юбилейная 10-я «Комедиада»: по центру города прошлись парадом клоуны и артисты уличных театров.

На участке улиц Екатерининской, несмотря на недавнюю ликвидацию цветочных рядов, торговля нежным товаром продолжается: просто цветочники перебрались на несколько ступенек выше.

Трагический и в то же время курьезный случай произошел под Одессой: мужчина ловил рыбу в Хаджибейском лимане. Попавшаяся на крючок крупная рыба потянула рыбака за собой в воду и… утопила.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить