День знаний, парад клоунов и рыба-убийца: главные новости Одессы в первый осенний день

В среду, 1 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях Одессы и Одесской области.

1 сентября одесские школьники вновь сели за парты. Фотокорреспондент «Одесской Жизни» запечатлел удивительные моменты начала нового учебного года.

При этом многие одесские школы проигнорировали рекомендации Минздрава Украины и провели в День знаний праздничные линейки. Так, традиции взяли верх над осторожностью.

В Одессе начинают строить самую большую в городе мечеть с минаретом. Опубликована визуализация будущего культового сооружения.

Несмотря на то, что главная причина смерти украинцев и одесситов в частности – проблемы с сердцем, городские власти ликвидировали бывшую горбольницу №3, ранее специализировавшуюся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний – ее переориентировали на прием «ковидных» больных.

В Одессе стартовала юбилейная 10-я «Комедиада»: по центру города прошлись парадом клоуны и артисты уличных театров.

На участке улиц Екатерининской, несмотря на недавнюю ликвидацию цветочных рядов, торговля нежным товаром продолжается: просто цветочники перебрались на несколько ступенек выше.

Трагический и в то же время курьезный случай произошел под Одессой: мужчина ловил рыбу в Хаджибейском лимане. Попавшаяся на крючок крупная рыба потянула рыбака за собой в воду и… утопила.