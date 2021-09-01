Торговля цветами у Привоза: где теперь приобрести нежный товар? (фото)

Вот так глянешь на участок улицы Екатерининской у Привоза – от Пантелеймоновской до Новощепного ряда – а он так не похож на самого себя еще недавнего, что, кажется, совершенно другая улица предстает перед глазами.. Новая разметка, новый «внешний вид». И – никакой торговли.

Как недавно сообщала «Одесская жизнь», здесь совсем недавно пал последний цветочный «бастион». Если быть совсем честными, то торговали здесь не только цветами, но ими – больше всего. До начала ремонта, в период ремонта и после него. Теперь – все! Но это только так кажется.

На сегодняшний день (ситуация может поменяться) все складывается так: цветами продолжают торговать. Просто цветочники перебрались на несколько ступенек выше – к площади, куда выходит торец ТЦ «Эльдорадо» и к ТЦ «Остров». Стоят себе палатки, цветами торгуют.

Кроме того, вдоль Екатерининской, у входа в молочный корпус Привоза, тоже по-прежнему торгуют цветами.

Так что особенно переживать (пока, во всяком случае) тем, кто привык приобретать букеты у Привоза, нет никакой надобности.

Фото автора