Новости Одессы и Одесской области

Торговля цветами у Привоза: где теперь приобрести нежный товар? (фото)

Торговля цветами у Привоза: где теперь приобрести нежный товар? (фото)

Вот так глянешь на участок улицы Екатерининской у Привоза – от Пантелеймоновской до Новощепного ряда – а он так не похож на самого себя еще недавнего, что, кажется, совершенно другая улица предстает перед глазами.. Новая разметка, новый «внешний вид». И – никакой торговли.

Как недавно сообщала «Одесская жизнь», здесь совсем недавно пал последний цветочный «бастион». Если быть совсем честными, то торговали здесь не только цветами, но ими – больше всего. До начала ремонта, в период ремонта и после него. Теперь – все! Но это только так кажется.

На сегодняшний день (ситуация может поменяться) все складывается так: цветами продолжают торговать. Просто цветочники перебрались на несколько ступенек выше – к площади, куда выходит торец ТЦ «Эльдорадо» и к ТЦ «Остров». Стоят себе палатки, цветами торгуют.

торговля у Привоза6

 

Кроме того, вдоль Екатерининской, у входа в молочный корпус Привоза, тоже по-прежнему торгуют цветами.

торговля у Привоза10

У входа в молочный корпус со стороны Екатерининской

Так что особенно переживать (пока, во всяком случае) тем, кто привык приобретать букеты у Привоза, нет никакой надобности.

торговля у Привоза
торговля у Привоза2
торговля у Привоза3
торговля у Привоза4
торговля у Привоза5
торговля у Привоза7
торговля у Привоза8
торговля у Привоза9

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить