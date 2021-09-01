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В Одессе появится мечеть с минаретами на 1000 человек: как в восточной сказке

В Одессе появится мечеть с минаретами на 1000 человек: как в восточной сказке

В Одессе начинается постройка самой большой мечети в городе. У культового сооружения будет большой купол, минареты и оно сможет вместить до 1 тысячи верующих.

Расположится мечеть на ул. Балковской, 128. До недавнего времени по этому адресу в старом здании действовал мусульманский молельный дом, пока его не снесли.

Еще раньше там был детский садик, а первоначально размещалось Католический приют.

Будущая мечеть станет одной из трех самых больших в Украине.

Авторы проекта отмечают, что благодаря сложным архитектурным решениям, в которых объединилась восточная и западная стилистика, мечеть должна стать религиозной и туристической достопримечательностью города.

3 сентября пройдет торжественное начало строительства соборной мечети. Также в ее основание заложат «капсулу времен».

В церемонии приметут участие Верховный Муфтий Украины Ахмед Тамим, губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов, иностранные дипломаты.

По неофициальным данным, мусульманская община в Одессе насчитывает 40 тысяч человек, а всего в Украине 1,5 миллиона мусульман.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о том, что в Одессе снесли дом №128 по улице Балковской, здание римо-католического приюта для мальчиков

Визуализация: Культурометр

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Редакция ПРОФИЛЬ

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