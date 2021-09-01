Сегодня одесские школьники вновь сели за парты: как начинался День знаний (фоторепортаж)

Фотокорреспондент «Одесской Жизни» запечатлел удивительные моменты начала нового учебного года.

После трех месяцев отдыха школьники и студенты вновь сядут за парты и примутся за учебу, покоряя новые уровни знаний.

Кто-то сегодня шел в школу недовольный, кто-то – радостный. Одни дети старались не выделяться, другие гордо заявляли – вот он я!

Да, собственно, что тут рассказывать, когда можно показать:

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что многие школы в Одессе проигнорировали Минздрав и провели линейки

Также сообщалось, как будут учиться одесские школьники в 2021-2022 учебном году