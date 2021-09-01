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Многие школы в Одессе проигнорировали Минздрав и провели линейки

Многие школы в Одессе проигнорировали Минздрав и провели линейки

Традиции в некоторых одесских школах взяли верх над осторожность. Вопреки рекомендациям Министерства здравоохранения Украины не создавать массовых скоплений людей, там провели праздничные линейки, посвященные Дню знаний.

Впрочем, нарушением это считать нельзя. Указания Минздрава носили рекомендательный характер, и уже в каждой школе самостоятельно решали, проводить линейку или нет.

В некоторых учебных заведениях (школа №77) последовали совету, в некоторых нет, были и такие, что пошли по компромиссному пути: устроили первый звонок только для первоклассников, причем с соблюдением дистанции между детьми.

Ранее сообщалось, что праздничных линеек 1 сентября в одесских школах не будет

Фото из телаграм-канала “Новости Одесса”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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