В Одессе ударили юморным парадом по пессимизму и унынию

Первый день осени, опять же, День знаний, опять же, празднование Дня города, которое стартовало уже несколько дней назад… И, конечно, же юбилейная десятая «Комедиада» — фестиваль и в честь Дня города, и всех, для кого старинная профессия клоуна, артиста уличного театра — не просто так.

А как может быть «просто так», если сегодня в Одессе состоялось яркое действо, когда клоуны и артисты уличных театров, собравшиеся в этом году на «Комедиаду», прошлись по центральным улицам города парадом, ударившим (слегка перефразируем наших Ильфа и Петрова) юморным парадом по пессимизму, унынию и прочим «негараздам».

— Мало кому удается заблокировать движение всем на радость, как это сделали они — услышала я в районе Театральной площади.

Еще бы! Клоуны и артисты уличных театров — представители многих городов Украины, Мексики, Италии, Франции и других стран мира — прошлись сегодня праздничным шествием по центру города, от Дюка до Горсада.

Парад сопровождался выступлениями, неимоверными номерами, представлениями, барабанной дробью, свистками, гуделками-дуделками. И даже машина «скорой помощи», которая двигалась за колонной, казалась всего лишь еще одной смехотворной находкой в тему фестиваля.

Колонне с трудом удавалось пройти: приходилось делать остановки. А все потому, что сфотографироваться с представителями самой позитивной профессии хотелось каждому, кто оказался рядом и стал свидетелем этого переливающегося всеми красками и смехом парада.

Колуны добрые, смешные, кажущиеся очень серьезными и даже «грозными» в этом году стали в первый день осени в Одессе долгожданными героями. Им аплодировали по дороге, кричали «Браво!» и освистывали в знак самого лучшего приветствия.

Колона по дороге росла. Кое-кто ощутил себя причастным к профессии клоуна, присоединялся и шествовал в общей колонне.

Парадное шествие в перформансами, тюками, фокусами и прочими штучками-мансами, завернуло в старейший одесский Горсад. Там в Летнем театре совершенно бесплатно началось Гала-шоу для всей семьи с участниками этого удивительного парада.

Ранее «Одесская жизнь» рассказала, как у Ротонды в одесском Горсаду веселил одесситов и гостей города театр «Маски» с оживающим лебедем и танцующими чашками.

Фото Марии Котовой