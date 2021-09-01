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В Одессе ударили юморным парадом по пессимизму и унынию

В Одессе ударили юморным парадом по пессимизму и унынию

Первый день осени, опять же, День знаний, опять же, празднование Дня города, которое стартовало уже несколько дней назад… И, конечно, же юбилейная десятая «Комедиада» — фестиваль и в честь Дня города, и всех, для кого старинная профессия клоуна, артиста уличного театра — не просто так.

А как может быть «просто так», если сегодня в Одессе состоялось яркое действо, когда клоуны и артисты уличных театров, собравшиеся в этом году на «Комедиаду», прошлись по центральным улицам города парадом, ударившим (слегка перефразируем наших Ильфа и Петрова) юморным парадом по пессимизму, унынию и прочим «негараздам».

— Мало кому удается заблокировать движение всем на радость, как это сделали они — услышала я в районе Театральной площади.

Еще бы! Клоуны и артисты уличных театров — представители многих городов Украины, Мексики, Италии, Франции и других стран мира — прошлись сегодня праздничным шествием по центру города, от Дюка до Горсада.

Парад сопровождался выступлениями, неимоверными номерами, представлениями, барабанной дробью, свистками, гуделками-дуделками. И даже машина «скорой помощи», которая двигалась за колонной, казалась всего лишь еще одной смехотворной находкой в тему фестиваля.

парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада
парад клоунов комедиада

Колонне с трудом удавалось  пройти: приходилось делать остановки. А все потому, что сфотографироваться с представителями самой позитивной профессии хотелось каждому, кто оказался рядом и стал свидетелем этого переливающегося всеми красками и смехом парада.

Колуны добрые, смешные, кажущиеся очень серьезными и даже «грозными» в этом году стали в первый день осени в Одессе долгожданными героями. Им аплодировали по дороге, кричали «Браво!» и освистывали в знак самого лучшего приветствия.

Колона по дороге росла. Кое-кто ощутил себя причастным к профессии клоуна, присоединялся и шествовал в общей колонне.

Парадное шествие в перформансами, тюками, фокусами и прочими штучками-мансами, завернуло в старейший одесский Горсад. Там в Летнем театре совершенно бесплатно началось Гала-шоу для всей семьи с участниками этого удивительного парада.

Ранее «Одесская жизнь» рассказала, как у Ротонды в одесском Горсаду веселил одесситов и гостей города театр «Маски» с оживающим лебедем и танцующими чашками.

Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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