День прогулки, детского футбола и коробки: праздники и события 19 июня

Сегодняшний день, 19 июня, богат на всевозможные праздники, даже на такие, о которых мало кто знает. И еще именно в этот день был впервые вычисляет радиус Земли. Больше подробностей знает «Одесская жизнь».
Праздники 19 июня
Всемирный день детского футбола
Этот праздник посвящен самым маленьким ценителям этой спортивной игры. Главная его цель состоит в распространении идеи здорового образа жизни среди детей, привитии любви к спорту с юных лет.
Всемирный день прогулки
Событие было начато американцем В.Т. Рабе в 1979 году, чтобы показать, насколько положительно влияет пешая прогулка на наше ментальное и физическое здоровье. Этот праздник был создан, чтобы привлечь внимание человечества к важности отдыха, что особенно актуально в наши дни.
Всемирный день альбатроса
Это праздник, помогающий повысить осведомленность об этих замечательных пернатых, в частности, об их сохранении. Альбатросы поражают своим размахом крыльев, который делает их одними из самых летающих птиц. К сожалению, сегодня большинство их видов находятся на грани исчезновения.
Международный день коробки
Также 19 июня. Это праздник, который вовсе не о коробках, а о котиках, которые обожают сидеть в коробках. Хотя уже давно известно о любви этих домашних любимцев к коробкам, однако недавно было проведено исследование, подтвердившее, что таким образом кошки снижают стресс и борются с тревогой.
Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта
Это хоть и молодое, но очень важное событие, начатое по инициативе Организации Объединенных Наций в 2015 году. Дату выбрали не случайно – именно в этот день в 2008 году была принята революция Совета безопасности по сексуальному насилию.
День фермера в Украине
Достаточно молодой профессиональный праздник, который был начат президентом Владимиром Зеленским в 2020 году. Дату празднования избрали в честь принятия Закона о фермерстве в 2003 году.
Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии
Серповидноклеточная анемия – наследственное изменение структуры гемоглобина, из-за которой он становится патологическим (гемоглобин S). Если рассмотреть эритроциты с гемоглобином под микроскопом, то будет заметно, что они плохо транспортируют кислород и по своей форме напоминают серп.
19 июня: этот день в истории
- 240 год до н. э. – греческий ученый Эратосфен Киренский впервые вычисляет радиус Земли;
- 325 год – принимают Никейский символ веры;
- 1205 год – происходит битва под Завихостом;
- 1819 год – в Ливерпуль прибывает «Саванна» – первый пароход, пересекающий Атлантический океан;
- 1885 год – из Французской республики в Нью-Йорк доставляют подарок – статую Свободы;
- 1948 год – подписывают Женевскую конвенцию «О международном признании имущественных и других прав лиц, находящихся в самолетах»;
- 1953 год – американские супруги Джулиус и Этель Розенберги казнят из-за содействия советской разведке;
- 1968 год – Совет Безопасности ООН принимает резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия;
- 1996 год – Украина и Кыргызстан подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве.
В этот день родились:
- 1909 год – украинский языковед, диалектолог Мария Пшепюрская-Овчаренко;
- 1961 год – украинская певица (сопрано), педагог, заслуженная артистка Украины Наталья-Мария Фарина;
- 1972 год – украинская журналистка, вдова Георгия Гонгадзе (после гибели мужчины получила политическое убежище в США) Мирослава Гонгадзе.