День прогулки, детского футбола и коробки: праздники и события 19 июня

Праздники 19 июня

Всемирный день детского футбола

Этот праздник посвящен самым маленьким ценителям этой спортивной игры. Главная его цель состоит в распространении идеи здорового образа жизни среди детей, привитии любви к спорту с юных лет.

Всемирный день прогулки

Событие было начато американцем В.Т. Рабе в 1979 году, чтобы показать, насколько положительно влияет пешая прогулка на наше ментальное и физическое здоровье. Этот праздник был создан, чтобы привлечь внимание человечества к важности отдыха, что особенно актуально в наши дни.

Всемирный день альбатроса

Это праздник, помогающий повысить осведомленность об этих замечательных пернатых, в частности, об их сохранении. Альбатросы поражают своим размахом крыльев, который делает их одними из самых летающих птиц. К сожалению, сегодня большинство их видов находятся на грани исчезновения.

Международный день коробки

Также 19 июня. Это праздник, который вовсе не о коробках, а о котиках, которые обожают сидеть в коробках. Хотя уже давно известно о любви этих домашних любимцев к коробкам, однако недавно было проведено исследование, подтвердившее, что таким образом кошки снижают стресс и борются с тревогой.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Это хоть и молодое, но очень важное событие, начатое по инициативе Организации Объединенных Наций в 2015 году. Дату выбрали не случайно – именно в этот день в 2008 году была принята революция Совета безопасности по сексуальному насилию.

День фермера в Украине

Достаточно молодой профессиональный праздник, который был начат президентом Владимиром Зеленским в 2020 году. Дату празднования избрали в честь принятия Закона о фермерстве в 2003 году.

Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии

Серповидноклеточная анемия – наследственное изменение структуры гемоглобина, из-за которой он становится патологическим (гемоглобин S). Если рассмотреть эритроциты с гемоглобином под микроскопом, то будет заметно, что они плохо транспортируют кислород и по своей форме напоминают серп.

19 июня: этот день в истории

240 год до н. э. – греческий ученый Эратосфен Киренский впервые вычисляет радиус Земли;

325 год – принимают Никейский символ веры;

1205 год – происходит битва под Завихостом;

1819 год – в Ливерпуль прибывает «Саванна» – первый пароход, пересекающий Атлантический океан;

1885 год – из Французской республики в Нью-Йорк доставляют подарок – статую Свободы;

1948 год – подписывают Женевскую конвенцию «О международном признании имущественных и других прав лиц, находящихся в самолетах»;

1953 год – американские супруги Джулиус и Этель Розенберги казнят из-за содействия советской разведке;

1968 год – Совет Безопасности ООН принимает резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия;

1996 год – Украина и Кыргызстан подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве.

В этот день родились: