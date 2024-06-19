День прогулянки, дитячого футболу та коробки: свята та події 19 червня

Свята 19 червня

Всесвітній день дитячого футболу

Це свято присвячене найменшим поціновувачам цієї спортивної гри. Головна його мета полягає у розповсюдженні ідеї здорового способу життя серед дітей, прищеплення любові до спорту з юних років.

Всесвітній день прогулянки

Подія була розпочата американцем В.Т. Рабе у 1979 році, щоб показати, наскільки позитивно впливає піша прогулянка на наше ментальне та фізичне здоров’я. Це свято було створено для того, щоб привернути увагу людства до важливості відпочинку, що особливо актуально в наші дні.

Всесвітній день альбатросу

Це свято, що допомагає підвищити поінформованість про цих чудових пернатих, зокрема про їх збереження. Альбатроси вражають своїм розмахом крил, який робить їх одними з найбільш літаючих птахів. На жаль, сьогодні більшість їхніх видів перебувають на межі зникнення.

Міжнародний день коробки

Також 19 червня. Це свято, яке зовсім не про коробки, а про котиків, які люблять сидіти в коробках. Хоча вже давно відомо про любов цих домашніх улюбленців до коробок, проте нещодавно було проведено дослідження, що підтвердило, що таким чином кішки знижують стрес і борються з тривогою.

Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту

Це хоч і молода, але дуже важлива подія, започаткована з ініціативи Організації Об’єднаних Націй у 2015 році. Дату обрали не випадково – саме цього дня у 2008 році було прийнято революцію Ради безпеки із сексуального насильства.

День фермера в Україні

Досить молоде професійне свято, яке було розпочато президентом Володимиром Зеленським у 2020 році. Дату святкування обрали на честь ухвалення Закону про фермерство у 2003 році.

Всесвітній день поінформованості про серповидноклітинну анемію

Серповидноклітинна анемія – спадкова зміна структури гемоглобіну, через яку він стає патологічним (гемоглобін S). Якщо розглянути еритроцити з гемоглобіном під мікроскопом, буде помітно, що вони погано транспортують кисень і за своєю формою нагадують серп.

19 червня: цей день в історії

240 до н. е. – грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше обчислює радіус Землі;

325 рік – приймають Нікейський символ віри;

1205 рік – відбувається битва під Завіхостом;

1819 рік – до Ліверпуля прибуває «Саванна» – перший пароплав, що перетинає Атлантичний океан;

1885 рік – з Французької республіки до Нью-Йорка доставляють подарунок – статую Свободи;

1948 рік – підписують Женевську конвенцію «Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають у літаках»;

1953 рік – американське подружжя Джуліус та Етель Розенбергі страчують через сприяння радянській розвідці;

1968 рік – Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї;

1996 рік – Україна та Киргизстан підписують Договір про дружбу та співпрацю.

Цього дня народилися: