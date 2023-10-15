На одесском стадионе состоялся матч Победы: кто с кем играл в футбол? (фоторепортаж)

Опускали головой в туалет: как развлекаются школьники в Одесской области (видео) В селе Шевченково Килийской громады Измаильского района Одесской области случился скандал в местной школе: в сеть попало видео о том, как двое школьников цинично издеваются над одноклассником, окуная его головой в туалетную яму. Почему мама жертвы побоялась заявить о буллинге в полицию? И как прокомментировали ситуацию в департаменте образования областной администрации? ПОДРОБНЕЕ

Как получить статус ветерана воинской службы? Представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования (военкомата) сержант Ярослав Бондаренко рассказал, кто может получить статус ветерана военной службы и что предполагает этот статус. ПОДРОБНЕЕ