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На одесском стадионе состоялся матч Победы: кто с кем играл в футбол? (фоторепортаж)

На одесском стадионе состоялся матч Победы: кто с кем играл в футбол? (фоторепортаж)

В субботу, 14 октября, в Одессе состоялся необычный футбольный матч: дети пограничников сыграли в футбол с игроками легендарного «Черноморца». Поединок прошел на одноименном стадионе.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

На матч, получивший название матч Победы, из разных уголков Одесской области съехались 111 детей, чьи родители сейчас на фронте. Дети пограничников, нацгвардейцев, бойцов территориальной обороны объединились в команду с символическим названием «Победа» и сыграли против футболистов одесского «Черноморца».

Матч Победы на одесском стадионе "Черноморец" 14 октября 2023-2

«На футбольном поле бушевали невероятные эмоции: слезы от первого пропущенного мяча, толпой затолканный мяч в ворота противника, теплые объятия, и множество детских улыбок»,

– делятся впечатлениями пограничники.

Матч Победы в Одессе, юные участники

Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 5:7. Детское упорство и отчаянная борьба до последней минуты матча позволили команде «Победа» добиться заслуженной победы и поднять над головой желанный кубок чемпионов.

Матч Победы на одесском стадионе "Черноморец" 14 октября 2023-3

Матч Победы, кубок победителя

А по завершению чемпионата маленьких победителей ожидала церемония награждения, на которой были вручены грамоты и подарки.

Матч Победы, вручение грамоты

Матч Победы на одесском стадионе "Черноморец" 14 октября 2023-4

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Редакция ПРОФИЛЬ

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