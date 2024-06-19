Церковный праздник 19 июня: день удачный для начала новых дел

Апостол Иуда: не путать с предателем Христа

Апостола Иуду называют братом Господним, так как он был сыном праведного Иосифа Обручника и его первой жены. Не стоит путать апостола Иуду с Иудой Искариотом, который предал Христа. Апостол Иуда был верен Христу до конца, хотя и не сразу поверил в Божественную сущность Христа.

После Вознесения Иуда проповедовал Евангелие в Иудее, Идумее, Самарии, Галилее, а также в странах Аравийского полуострова. Но в 80-м году в Армении апостола Иуду распяли на кресте. От апостола сохранилось послание, написанное им в Персии, которое содержит много глубоких мыслей о Святой Троице, воплощении Христа, добрых и злых ангелах и Страшном Суде.

По старому церковному календарю 19 июня день памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

Кто отмечает именины 19 июня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Зосима, Иван. По старому стилю именины у Георгия, Сусанны, Илариона, Лукьяна, Виссариона.

Талисманом человека, рожденного 19 июня, является берилл. Это довольно жесткий, но одновременно хрупкий камень. Издавна верили, что берилл дарит жизнерадостность, приветливость.

Приметы на 19 июня: кого сегодня жалят пчелы

В народном календаре 19 июня – праздник Зосима Пчельник, названный так в честь святого мученика Зосимы Аполлониадского, память которого также совершается в этот день.

По приметам этого дня судят о погоде, а связаны они в основном с пчелами:

пчелы с самого утра собирают мед – день выдастся хорошим;

пчелы сонные – к похолоданию;

пчелы не вылезают из улья – пойдет дождь;

пчелы злые – к засухе.

По народным приметам, в этот день пчелы жалят только недобрых людей.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, обид, клеветы, выступает против жадности, зависти, уныния.

По народным приметам сегодня нельзя:

давать деньги взаймы, иначе финансы начнут «утекать» из-под пальцев;

ссориться с другими, особенно с родными – навлечете на себя проклятие;

отказывать в помощи – иначе сам окажешься в трудном положении;

пасечникам нельзя пересчитывать пчел – насекомые будут болеть и могут погибнуть.

Что можно делать сегодня