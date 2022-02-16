Новости Одессы и Одесской области

День Единения, учения СБУ и море «с душком»: главные новости Одессы за 15 февраля

День Единения, учения СБУ и море «с душком»: главные новости Одессы за 15 февраля

Во вторник, 15 февраля 2022 года, «Одесская жизнь» сообщала о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

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Российские войска южного и западного военных округов (те, что граничат с Украиной), начали возвращаться в места постоянной дислокации.

Между тем, лизингодатели потребовали от украинского лоукостера Bees Airline вывезти все самолеты за пределы Украины.

Сегодняшний день, 16 февраля, в Украине объявлен Днем Единения. По всей стране пройдут патриотические марши, также улицы украсят государственный флаги.

15 февраля прошла внеочередная сессия Одесского городского совета. Главный вопрос, который на ней рассматривался – выделение средств из бюджета города на финансирование территориальной обороны. Также стало известно, где расположится штаб этой структуры.

На внеочередной сессии Одесского областного совета, которая также проходила 15 февраля, депутаты проголосовали за то, чтобы выделить на год под размещение штаба территориальной обороны здания №33 и №35 на улице Канатной. Здание на Канатной, 35 является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Особняк Пташниковой».

С 15 февраля 2022 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения. Тренировки продлятся до начала марта по всей территории Одесской области.

Кроме того, с 14 по 19 февраля личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы.

Одесситы обратили внимание на странные пятна в море в районе Маячного переулка и исходящий от них неприятный запах. Местные жители подозревают несанкционированный сброс канализации, но городские власти уверяют, что сточные воды из коллектора.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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