Что сливают в море в Маячном переулке: версии

Одесситы обратили внимание на странные пятна в море в районе Маячного переулка и неприятный запах, от них идущий. Местные жители подозревают несанкционированный сброс канализации, но городские власти уверяют, что сточные воды из коллектора.

Одесситы, живущие неподалеку, страдают от неприятного запаха, а то, что стекает в море, иначе как бурой жижей не называют.

В тоже время в пресс-службе Одесского горсовета прокомментировали ситуацию изданию 8News.

В горсовете пояснили, что сейчас в Маячном переулке проходит запланированный ранее ремонт ливневого коллектора. О канализации речи не идет. Чтобы отремонтировать коллектор, воду из него пришлось слить в море.

А коричневатый оттенок воды в месте слива пояснили тем, что вода окрасилась от контакта с ракушником, который использовался при постройке коллектора.

Руководитель одесского ГАСКа Александр Авдеев сообщил, что сейчас в Маячном переулке строится несколько нежилых сооружений (объекты рекреационного значения).

У застройщика есть разрешение на постройку канализации с дождеприемниками и гидрозатворами. И эта же компания взялась отремонтировать существующую ливневую камеру на коллекторе.

Так что, возможно, слив жидкости в море связан как раз с ремонтом этой камеры. Единственное, что смущает, это все те же неприятные запах и цвет жидкости, попавшей в море. Тем более, никто так и не взял образцов волы для исследования того, что на самом деле попало в море.

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Фото «Таймер»

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