Одесский Штаб теробороны разместят в особняке Пташниковой на Канатной (фото)

Одесский Штаб территориальной обороны будет располагаться в зданиях №33 и №35 на улице Канатной. Об этом стало известно сегодня, 15 февраля, в ходе заседания внеочередной сессии Одесского горсовета.

Здание на Канатной, 35 является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Особняк Пташниковой». С 2016 года здесь размещается волонтерский центр и несколько патриотических организаций.

Ранее мы сообщали, что здание на Канатной готовили к продаже.

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Отметим, что на внеочередной сессии Одесского областного совета, которая также проходила сегодня, депутаты проголосовали за то, чтобы выделить на год под размещение штаба территориальной обороны три помещения – на Канатной, 31 и 35, а также в селе Борщи Подольского района.

Здание на Канатной, 35 (каким мы видим его сегодня) было построено в 1890 году. Архитектор – Лев Влодек.

В 1938 году в этом здании размещался Областной военкомат, а в 1941 году – Дунайская военная флотилия.

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