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В Одессе завершилась внеочередная сессия горсовета: выделили деньги на тероборону

В Одессе завершилась внеочередная сессия горсовета: выделили деньги на тероборону

Внеочередная сессия Одесского городского совета прошла 15 февраля 2022 года. Главный вопрос, который на ней рассматривался – выделение средств из бюджета города на финансирование территориальной обороны. Также стало известно, где расположится штаб этой структуры.

Рецепты

Сессия должна была начаться в 11:00, но стартовала позже, потому что депутаты долго собирались, и, в итоге, некоторые из них так и не явились. В зале присутствовали 44 из 65 депутатов.

Тем не менее, необходимое для принятия решений число избранников в зале было, поэтому председатель горсовета Геннадий Труханов сессию открыл.

Главный вопрос, который рассматривался – выделение 6,7 миллионов гривен на финансирование подразделений территориальной обороны в Одессе в 2022 году. За приятие решения проголосовали 39 человек, и оно было принято.

Примечательно, что большинство депутатов горсовета на своих местах установили украиские флажки, наряду с партийными.

Напомним. что ранее горсовет принял программу поддержки территориальной обороны. Ее бюджет на два года составляет 20 миллионов гривен. В 2021 году на теробороны в Одессе потратят выделенные сегодня 6,7 млн грн, оставшаяся сумма будет выделена в следующем году.

Также на сессии сообщили, что подразделения территориальной обороны расположатся на улице Канатной в домах № 33 и №35.

Сегодня же в Одессе должно пройти внеочередное заседание Одесского областного совета. Оно должно начаться в 14:00.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главе Одесской облгосадминистрации «кадровыми решениями», если тот срочно не решит проблему с отсутствием помещений у штаба одесского подразделения территориальной обороны.

Еще мы рассказывали, как в Одессе можно записаться в территориальную оборону.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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