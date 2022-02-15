Украинский лоукостер вынужден отдать лизингодателям все свои самолеты

Лизингодатели потребовали от украинского лоукостера Bees Airline вывезти все самолеты за пределы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает avianews.com

«14 февраля мы были вынуждены перегнать один самолет во Францию и сегодня-завтра должны перегнать остальные самолеты»,

– заявили в Bees Airline.

Отметим, что в парке лоукостера четыре Boeing 737-800, владельцами которых являются американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH.

При этом в авиакомпании уточнили, что лизингодатели позволят вернуть «Боинги» в Украину после деэскалации военного конфликта.

Еще накануне авиаперевозчик рассчитывал продолжить полеты в полном объеме на трех самолетах. Ему удалось договориться о продлении страховок на авиалайнеры и получить гарантию страховых рисков со стороны правительства Украины. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы лизингодатели изменили свое решение по выводу всех самолетов из страны.

Таким образом, из-за отсутствия своего флота Bees Airline придется отменять рейсы или корректировать расписание и нанимать самолеты в других авиакомпаниях для вывоза людей.

«Мы просим пассажиров отнестись с пониманием к возможным задержкам рейсов и изменениям в расписании. Прилагаем максимум усилий для стабилизации ситуации и выполнения всех рейсов по планируемому расписанию»,

– заявили в Bees Airline.

Напомним, ранее сообщалось, что с понедельника, 14 февраля, в Украине может прекратиться авиасообщение.

Позже в Мининфраструктуры Украины заявили, что информация о закрытии воздушного пространства страны не соответствует действительности, и государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

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Фото: Avianews