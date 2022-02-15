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Украинский лоукостер вынужден отдать лизингодателям все свои самолеты

Украинский лоукостер вынужден отдать лизингодателям все свои самолеты

Лизингодатели потребовали от украинского лоукостера Bees Airline вывезти все самолеты за пределы Украины.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает avianews.com

«14 февраля мы были вынуждены перегнать один самолет во Францию и сегодня-завтра должны перегнать остальные самолеты»,

– заявили в Bees Airline.

Отметим, что в парке лоукостера четыре Boeing 737-800, владельцами которых являются американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH.

При этом в авиакомпании уточнили, что лизингодатели позволят вернуть «Боинги» в Украину после деэскалации военного конфликта.

Еще накануне авиаперевозчик рассчитывал продолжить полеты в полном объеме на трех самолетах. Ему удалось договориться о продлении страховок на авиалайнеры и получить гарантию страховых рисков со стороны правительства Украины. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы лизингодатели изменили свое решение по выводу всех самолетов из страны.

Таким образом, из-за отсутствия своего флота Bees Airline придется отменять рейсы или корректировать расписание и нанимать самолеты в других авиакомпаниях для вывоза людей.

«Мы просим пассажиров отнестись с пониманием к возможным задержкам рейсов и изменениям в расписании. Прилагаем максимум усилий для стабилизации ситуации и выполнения всех рейсов по планируемому расписанию»,

– заявили в Bees Airline.

Напомним, ранее сообщалось, что с понедельника, 14 февраля, в Украине может прекратиться авиасообщение.

Позже в Мининфраструктуры Украины заявили, что информация о закрытии воздушного пространства страны не соответствует действительности, и государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

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Фото: Avianews

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Редакция ПРОФИЛЬ

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