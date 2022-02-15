В Одесской области пройдут учения СБУ: чего ожидать жителям?

С сегодняшнего дня, 15 февраля 2022 года, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области начинает в регионе многоэтапные контрдиверсионные учения.

Как сообщает пресс-центр ведомства, тренировки продлятся до начала марта по всей территории Одесской области.

По информации СБУ, целью учений является «усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, проверка эффективности наработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов, а также выявления и обезвреживание условных диверсионных групп».

Местных жителей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В связи с тем, что учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения, на отдельных территориях области возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, осмотр авто.

Кроме того, жителям Одесской области напоминают о необходимости оставаться бдительными и, заметив подозрительных лиц, проявляющих необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, административным зданиям и, к тому же, ведущих фото- или видеосъемку либо использующих для фото- и видеофиксации беспилотники, безотлагательно сообщать об этом в управление СБУ в Одесской области по телефону (048) 725-33-23 либо по электронной почте usbu_ode@ssu.gov.ua.

Ранее одесских водителей предупредили о возможных дополнительных проверках автомобилей.

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Фото пресс-службы СБУ

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