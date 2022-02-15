До 19 февраля одесская полиция будет работать в усиленном режиме: что это означает

С 14 по 19 февраля 2022 личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По словам главы ведомства, это означает:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Для чего: чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем! –

так прокомментировал введение усиленного режима службы для полицейских глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился 14 февраля к народу и заверил, что страна готова отразить любую атаку: военную, энергетическую, финансовую и экономическую.

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