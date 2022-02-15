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Завтра, 16 февраля, в Одессе пройдет патриотическое шествие ко Дню Единения

Завтра, 16 февраля, в Одессе пройдет патриотическое шествие ко Дню Единения

День 16 февраля в Украине объявлено Днем Единения. Завтра патриотические марши пройдут по по всей стране, также улицы украсят государственный флаги.

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В Одессе шествие «За сохранение суверенитета Украины» (ко Дню Единения) начнется в 14:00 и стартует с улицы Дерибасовской от отеля Пассаж (это пересечения с ул. Преображенсокй).

О проведении шествия сообщили его организаторы из «Одесского областного центра патриотического воспитания детей и молодежи».

Также поддержку оказывает Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации.

Участие в шествии могут принять все желающие. Уже заявили, что участвуют инициативная группа граждан, общественные организации, образовательные учреждения города Одессы.

Напомним, что согласно Указу Президента Украины №53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества» от 14 февраля 2022 г., 16 февраля 2022 г объявлено в Украине Днем Единения

Организаторы просят участников не забывать о карантинных ограничениях, быть в масках и соблюдать дистанцию.

С собой просят брать по возможности флаги Украины, и, обязательно, позитивный настрой!

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и заверил, что страна готова отразить любую атаку: военную, энергетическую, финансовую и экономическую. А день 16 февраля (прогнозируемая дата российского вторжения) объявил Днем Единения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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