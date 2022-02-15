Россия заявила об отводе войск от границ с Украиной

Российские войска южного и западного военных округов (те, что граничат с Украиной), начали возвращаться в места постоянной дислокации уже во вторник, 15 февраля.

Об этом сообщила Украинская служба ВВС.

Источником информации в сообщении указан официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

— Подразделения южного и западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение к своим военным гарнизонам. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн,

— заявил Конашенков.

Южный военный округ граничит с восточными областями Украины и охватывает аннексированный Крым, а западный — граничит с северными областями Украины.

Напомним, что ранее мировые СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от западных разведок, сообщали, что вторжение российских войск в Украину может произойти 15 или 16 февраля.

Перед этим Россия в течении многих месяце накапливала ударную группировку войск прямо у украинских границ.

Учитывая серьезность угрозы, часть посольств западных стран переехали из Киева во Львов. Также многие страны провели эвакуацию своих граждан из Украины или призвали их покинуть территорию нашей страны.

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