День дубляжа и фалафеля: праздники и события 12 июня

Праздники 12 июня

День работника фондового рынка Украины

Это достаточно молодой профессиональный праздник – впервые его отметили в 2008 году. Фондовый рынок – это совокупность механизмов и действий, которые помогают торговать ценными бумагами. В Украине фондовый рынок начал работать в 90-х годах прошлого столетия. Хотя первые фондовые биржи здесь появились еще в XIX веке.

Международный день шиитов

День, посвященный шиитской мусульманской общине, которая является второй по величине ветвью в исламе. Преимущественно шииты проживают в Пакистане, Ираке, Ливане, Иране, Азербайджане и Бахрейне. Праздник был создан для защиты шиитских прав и был введен по инициативе Shia Rights Watch в 2015 году.

Международный день кашасы

Это праздник, созданный в честь популярного дистиллированного алкогольного напитка Бразилии. Изготовляют его из сахарного тростника уже более 500 лет. Кашасы является частью бразильской культуры.

Международный день дубляжа

Это праздник художников, зрителей и актеров, а также всех остающихся за кулисами – техников и создателей дубляжа. Благодаря их работе зрители всего мира имеют возможность получить доступ к фильмам через перевод.

Всемирный день борьбы с детским трудом

Идея создания этого важного дня принадлежит Международной организации труда, выдвинувшей свое предложение еще в 1997 году. Само событие проходит под эгидой ООН с 2002 года.

Международный день фалафеля

Фалафель – очень древнее блюдо, возникшее на Ближнем Востоке. Так называют шарики из нута или других бобовых, которые обжаривают в масле и посыпают разнообразными пряностями (от карри и кориандра до куркумы или тмина). Сегодня фалафель считается подлинным символом Израиля.

12 июня: этот день в истории

1665 год – Королевство Англия устанавливает свое правление в нидерландском поселении Новый Амстердам, которое было переименовано в Нью-Йорк;

1815 год – в результате интриг банкира Натана Ротшильда лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщает о победе Наполеона при Ватерлоо за несколько дней до битвы (Ротшильд, сыграв на панике, скупал акции);

1824 год – в Париже выходит первая и единственная научная работа 28-летнего французского военного инженера и физика Сади Карно «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу»;

1848 год – в Праге заканчивается Славянский съезд;

1920 год – официальное открытие Панамского канала;

1923 год – Гарри Гудини впервые публично демонстрирует трюк, освободив себя из смирительной рубашки, вися над землей на высоте 12 метров;

1931 год – гангстера Аль Капоне и 68 его соратников осудили за нарушение «сухого» закона;

1964 год – Нельсона Манделу приговариают к пожизненному заключению;

1966 год – в Киеве начинается эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича;

1975 год – создают Государственный историко-архитектурный заповедник во Львове;

1994 год – Австрия референдумом принимает решение о вступлении в Европейский Союз;

1999 год – в Приштину (столицу Косово) входят миротворческие отряды НАТО под командованием британского генерала Майкла Джексона.

В этот день родились: