Церковный праздник и приметы 12 июня: не надевайте черное и не одалживайте соль

Церковный праздник и приметы 12 июня: не надевайте черное и не одалживайте соль

Сегодня, 12 июня православные христиане отмечают по новому церковному календарю день памяти преподобного Петра Афонского. А в народе этот день получил название Петр Капустник. «Одесская жизнь» рассказывает о традициях и приметах 12 июня.

Петр Афонский: 53 года провел в одиночестве и молитве

12 июня по новому календарному стилю (25 июня – по старому) – день памяти преподобного Петра Афонского.

Петр Афонский жил в Греции в VII-VIII вв. Он был воеводой в Константинопольском войске. Однажды, в 667 году, когда шла война с сирийцами, Петра взяли в плен. В темнице, куда бросили воеводу, он провел очень много времени и все это время Петр размышлял, почему его наказал Господь. Тогда же он и вспомнил, что ранее хотел уйти в монастырь. Тогда Петр стал молиться Николаю Чудотворцу и поститься. Воеводе стали во сне являться святые, и однажды утром воин проснулся без цепей и смог сбежать из тюрьмы.

Петр отправился в Рим – там он постригся в монахи, а затем пошел жить на гору Афон. 53 года провел святой в одиночестве и молитве, там же, на Афоне, и умер. Его святые мощи хранились в монастыре святого Климента.

Церковный праздник 12 июня по старому стилю

12 июня по старому календарному стилю – день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской.

Приметы на 12 июня: какими будут лето и урожай

По приметам сегодняшнего дня наши предки судили, какими будут лето и урожай:

  • роса вечером выпала – к жаркому лету;
  • рассвет ясный – к хорошему сенокосу;
  • пошел дождь – непогода не даст убрать сено.

В народном календаре 12 июня – праздник Петр Капустник. С этого дня уже заканчивали посадку овощей и зерновых, но капусту садить еще разрешалось. Считалось, что после 12 июня все усилия пойдут насмарку.

Что нельзя делать 12 июня

  • Надевать одежду черного цвета, чтобы не спугнуть счастье;
  • Одалживать соль – отдашь достаток;
  • Считается, что давать в этот день что-либо из дома – плохая примета, но если сами решили что-то дать или подарить человеку – то это, наоборот, хорошо.

Что можно делать 12 июня

  • Святому Петру молятся о покровительстве и исцелении от болезней.
  • По народным приметам 12 июня хорошо идти на рыбалку – будет хороший улов, а затем приготовить рыбный суп. Уху, кстати, нужно готовить в любом случае, даже если «улов» будет из магазина: белая рыба в блюде – к белой полосе в жизни, красная – к любви, а если с последней ложкой загадать желание, то оно сбудется.

У кого именины 12 июня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Андрей, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

По старому стилю именины у Василия и Никанора.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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