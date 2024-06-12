День дубляжу та фалафелю: свята та події 12 червня

Свята 12 червня

День працівника фондового ринку України

Це досить молоде професійне свято – вперше його відзначили у 2008 році. Фондовий ринок – це сукупність механізмів та дій, які допомагають торгувати цінними паперами. В Україні фондовий ринок почав працювати у 90-х роках минулого сторіччя. Хоча перші фондові біржі тут з’явилися ще у ХІХ столітті.

Міжнародний день шиїтів

День, присвячений мусульманській шиїтській громаді, яка є другою за величиною гілкою в ісламі. Переважно шиїти проживають у Пакистані, Іраку, Лівані, Ірані, Азербайджані та Бахрейні. Свято було створене для захисту прав шиїтів і було введено з ініціативи Shia Rights Watch в 2015 році.

Міжнародний день кашаси

Це свято створене на честь популярного дистильованого алкогольного напою Бразилії. Виготовляють його із цукрової тростини вже понад 500 років. Кашаса є частиною бразильської культури.

Міжнародний день дубляжу

Це свято художників, глядачів та акторів, а також усіх, хто залишається за лаштунками – техніків і творців дубляжу. Завдяки їхній роботі глядачі всього світу мають можливість отримати доступ до фільмів через переклад.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Ідея створення цього важливого дня належить Міжнародній організації праці, яка висунула свою пропозицію ще 1997 року. Сама подія відбувається під егідою ООН з 2002 року.

Міжнародний день фалафеля

Фалафель – дуже давня страва, що виникла на Близькому Сході. Так називають кульки з нуту або інших бобових, які обсмажують в олії та посипають різноманітними прянощами (від карі та коріандру до куркуми чи кмину). Сьогодні фалафель вважається справжнім символом Ізраїлю.

12 червня: цей день в історії

1665 рік – Королівство Англія встановлює своє правління в нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменовано на Нью-Йорк;

1815 рік – в результаті інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета «Морнінг Кронікл» повідомляє про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції);

1824 рік – у Парижі виходить перша та єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера та фізика Саді Карно «Роздуми про рушійну силу вогню та про машини, здатні розвивати цю силу»;

1848 рік – у Празі закінчується Слов’янський з’їзд;

1920 рік – офіційне відкриття Панамського каналу;

1923 рік – Гаррі Гудіні вперше публічно демонструє трюк, звільнивши себе зі смиренної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів;

1931 рік – гангстера Аль Капоне та 68 його соратників засудили за порушення «сухого» закону;

1964 рік – Нельсона Манделу засуджують до довічного ув’язнення;

1966 рік – у Києві починається експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Вєкліча;

1975 рік – створюють Державний історико-архітектурний заповідник у Львові;

1994 рік – Австрія референдумом приймає рішення про вступ до Європейського Союзу;

1999 рік – до Пріштини (столицю Косова) входять миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона.

Цього дня народилися: