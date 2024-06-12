Анекдот дня: в чем причина одиночества и кого привел домой Сёма

А для зарядки позитивом на весь день никому уж точно не помешает традиционная утренняя порция одесских анекдотов:

– Знаешь, Роза, я так одинока, – жалуется одна подруга другой.

– То есть как это одинока? У тебя есть и муж, и любовник.

– В том-то всё и дело. Они постоянно надеются друг на друга.

***

Накануне вечером был такой туман, шо Сёма таки пришел домой с чужой женой…

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