Удар по Кривому Рогу — самое массовое убийство детей за время войны

В Кривом Роге после ракетной атаки «Искандером» 4 апреля возросло количество погибших до 20 человек. 6 апреля в больнице скончался 57-летний мужчина.

Эта атака стала наибольшей с начала войны по количеству погибших детей в результате одного удара. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Как сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, группа от Управления ООН по правам человека в Украине посетила место удара в субботу, задокументировала ущерб и установила личности убитых детей.

«Это самый смертоносный отдельный удар против детей, который УВКПЧ подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это невероятный ужас — девять детей погибли, большинство из них — во время игры в парке, над ними разорвалось осколками военное оружие», — сказал Тюрк.

Также комиссар заявил, что применение РФ оружия с большой площадью поражения для удара по густонаселенному району без какого-либо явного военного присутствия демонстрирует «безрассудное пренебрежение к жизни гражданского населения».

Отдельно Тюрк прокомментировал нелепую версию властей РФ о том, что целью была якобы группа украинских военных:

«В то время как власти Российской Федерации утверждали, что целью нападения была группа военных, местные жители, представитель бизнес-ассоциации и сотрудники ресторана рассказали специалистам Управления ООН по правам человека, что незадолго до нападения десятки женщин и мужчин, работающих в сфере красоты, посещали отраслевой форум, организованный местной бизнес-ассоциацией в ресторане. О мероприятии было заранее сообщено в интернете. Все свидетели утверждают, что во время обстрела в ресторане и в районе не было военного присутствия».

О ситуации на фронте и потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергиевки, Торского, Редкодуба.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек.

Также украинские воины обезвредили: