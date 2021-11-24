Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 24 ноября, православные отмечают День памяти преподобного Феодора Студита.

Кто такой Феодор Студит?

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Феодор родился в семье чиновника в Константинополе в 759 году. Он получил хорошее образование и в 22 года постригся в монахи, как и его молодая жена Анна. Вскоре Феодор стал игуменом, а в 798 году переселился со своими учениками в Студийский монастырь. Студиты приобрели громадный вес в церковной жизни, с ними считались патриарх и император. Феодор дал Студию строгий устав, требовавший полного общежития и личного труда братии.

За что изгоняли Феодора Студита?

Феодор выступил против развода и нового брака императора Константина VI. За это преподобного изгнали, но после смерти Константина он вернулся в свою обитель. Когда возник вопрос о прощении священника, повенчавшего Константина, Феодор восстал против этого. За это его снова изгнали на один из Принцевых островов.

После смерти императора Никифора I, Феодор опять торжественно вернулся в свой монастырь.

Вскоре начался период иконоборчества. Феодор не разделял этой идеи и устроил крестный ход с иконами. После чего его заключили в темницу. Но с приходом нового императора преподобного освободили. Феодора встретили как мученика и чудотворца, но монастырь ему не вернули. Он ушел скитаться и в 826 году умер в окружении учеников.

Что написал Феодор Студит?

Главное теоретическое сочинение Феодора — три книги «Опровержений». Также свои взгляды он отразил в проповедях, которые собрали в двух «Катехизисах» — Большом и Малом. Из поэтических произведений Феодора известны каноны «На воздвижение св. Креста» и «На поклонение св. иконам» — их до сих пор используют в богослужении. Кроме того, он написал 18 гимнов в честь различных отцов и святителей церкви и эпиграммы — краткие стихотворения о монастырском обиходе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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