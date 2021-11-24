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Этот день в истории: какую революцию в науке совершил Чарльз Дарвин?

Этот день в истории: какую революцию в науке совершил Чарльз Дарвин?

В 1859 году 24 ноября в книжных лавках Лондона в продажу поступила книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь».

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Огромный по тем временам тираж книги в 1250 экземпляров был раскуплен за день. С этого момента мир заговорил о теории эволюции живой природы. Идеи Дарвина стали краеугольным камнем современной биологии.

Что обнаружил Чарльз Дарвин?

Чарльз Роберт Дарвин (1809-1882) — английский естествоиспытатель, натуралист и путешественник. Обобщив результаты собственных наблюдений и достижения современной ему биологии и селекционной практики, он вскрыл основные факторы эволюции органического мира.

После выхода книги в свет во всем мире бушевали страсти, шла борьба мнений — за дарвинизм с одной стороны, против дарвинизма — с другой. Гудели аудитории, волновались ученые и публицисты, одни клеймили Дарвина, другие им восхищались, а Чарльз Дарвин продолжал работать.

Он написал еще три книги по вопросам эволюции, существование которой было признано большинством учёных ещё при жизни Дарвина. При этом его теория естественного отбора, как основное объяснение эволюции, стала общепризнанной лишь в 30-х годах 20-го столетия.

Последствия идей Дарвина

Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии, как обеспечивающие логическое объяснение биоразнообразия. Ортодоксальные последователи учения Дарвина развивают направление эволюционной мысли, носящее его имя — дарвинизм.

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Фото: publish.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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