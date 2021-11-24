Анекдот дня: как Рабинович выиграл суд?

Рабинович спрашивает у своего адвоката:

— Семён Маркович, что вы скажете, если я перед самым началом процесса пошлю судье домой большого жирного гуся и приложу свою визитную карточку?

— Яша, вы с ума сошли! Это же попытка подкупа, вы тут же проиграете процесс!

Процесс завершился. Рабинович выиграл дело. Сияя, он подходит к адвокату сообщает:

— Семён Маркович, на этот раз я не последовал вашему совету и всё-таки послал судье гуся.

— Не может этого быть!

— Может. Только я приложил к нему визитную карточку моего противника.

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