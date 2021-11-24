Анекдот дня: как Рабинович выиграл суд?

Сегодня, 24 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про Рабиновича.
Рабинович спрашивает у своего адвоката:
— Семён Маркович, что вы скажете, если я перед самым началом процесса пошлю судье домой большого жирного гуся и приложу свою визитную карточку?
— Яша, вы с ума сошли! Это же попытка подкупа, вы тут же проиграете процесс!
Процесс завершился. Рабинович выиграл дело. Сияя, он подходит к адвокату сообщает:
— Семён Маркович, на этот раз я не последовал вашему совету и всё-таки послал судье гуся.
— Не может этого быть!
— Может. Только я приложил к нему визитную карточку моего противника.