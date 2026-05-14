Ключевые моменты:

В Затоке продают базу отдыха «Гранит» из-за банкротства владельца.

В лот входят корпуса для отдыха, бар, дискоклуб, столовая, бильярдная и собственная артезианская скважина.

До полномасштабной войны Залив был популярным курортом, ныне часть баз и домов заброшена или разрушена.

Что происходит с курортным бизнесом Одесской области

По информации Prozorro.Sale, базу отдыха «Гранит», расположенную в курортной Затоке, выставили на продажу из-за долгов владельца. Стартовая стоимость лота составляет 3,5 млн. гривен.

Добавим, что речь идет об имущественном комплексе площадью 2481,7 кв. м, расположенный в Центральном районе поселка. В состав лота входят спальный корпус и дома для отдыха, столовая, бар, дискоклуб, бильярдная, а также хозяйственные объекты – технические помещения, душевые, очистные сооружения, собственная артезианская скважина и упорядоченная территория с парковочными местами.

База расположена на земельном участке площадью 1,7 га. Согласно документации, земля находится в коммунальной собственности и не приватизирована.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 24 мая, а сами торги должны пройти на следующий день.

Следует отметить, что причиной продажи стало банкротство собственника – малого спортивно-оздоровительного предприятия «БЕДБОЙЗ». Его бенефициаром указан Николай Чебан, ранее также владевший компанией под названием «ГУДБОЙЗ».

Напомним, что до 2022 года в Затоке бурлила жизнь, а каждым летом поселок посещали туристы. Но война разрушила курорт. В сети появилось новое видео из Затока в Одесской области, на котором показали въезд в Солнечный район населенного пункта. На обнародованных кадрах видно, что часть баз отдыха и частных домов в Затоке находятся в заброшенном или разрушенном состоянии.