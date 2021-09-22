Что известно о дедушке и бабушке Иисуса Христа?

Церковь Иоакима и Анну называет богоотцами. Из жития святых известно, что Иоаким был из рода Давида и жил в Назарете. Он женился на Анне, дочери священника Матфана из колена Левия, из рода первосвященника Аарона. Пара прожила вместе около 50 лет, но детей в семье не было. Уже в преклонном возрасте у четы появился единственный ребёнок — Мария, которая стала матерью Иисуса Христа. В Библии говорится о том, что о рождении дочери их возвестил ангел.

Иоаким скончался в 80-летнем возрасте, а Анна ушла из жизни спустя два года после смерти супруга. Они были похоронены в Гефсиманском саду, под Елеонской горой, неподалёку от Иерусалима. Позже на этом месте построили церковь Успения Божией Матери.

Вместе с тем существует легенда о том, что Анна после смерти Иоакима якобы ещё дважды выходила замуж и родила двух дочерей, а также участвовала в воспитании Иисуса Христа. Однако эту версию отвергли католики в середине XVI века на Тридентском соборе. Православные также считают, что Анна была замужем только один раз.

Напомним, вчера православные отмечали Рождество Пресвятой Богородицы.