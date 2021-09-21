Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы

О рождении Божией Матери рассказывается в Священном Писании. Так, благочестивые Иоаким и Анна долгое время не могли завести детей. Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять их, так как тот был бездетен. Иоаким расстроился и пошел в пустыню. Там ему явился ангел и сообщил: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в Иерусалим, и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же самое». Так он и сделал.

Через девять месяцев у Анны родилась дочь. В честь этого события Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия.

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от их дочери девы Марии родился Иисус Христос.

Отметим, католики празднуют Рождество Божьей Матери 8 сентября.

Фото: nash.live