В одесской Музкомедии раскроют тайны всех «Двенадцати стульев»

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного (ОАТМК) приглашает на премьеру… Мюзикла, оперетты, рок-оперы?.. О, нет, все гораздо таинственней и загадочней: на мистический трагифарс в двух действиях по И. Ильфу и Е. Петрову «Двенадцать стульев».

Режиссер-постановщик – главный режиссер ОАТМК Владимир Подгородинский. Премьера стоится 10, 11 и 23 октября в 18:30.

А это значит, что уже 10 октября перед зрителями-счастливчиками откроется театральный занавес (лед тронется!), и Ося с Кисой, а заодно и отец Федор отправятся в неповторимое путешествие по следам драгоценностей мадам Петуховой, лично ею зашитых в один из двенадцати стульев, созданных мастером Гамбсом.

Стульев – двенадцать, героев спектакля – гораздо больше, а «Одесская жизнь», затаив дыхание, побывала на одной из репетиций, дабы лично прикоснуться к вечной теме «поисков сокровищ». Ну и еще раз убедиться: у каждого ну очень и очень личное понимание, что есть сокровище и чего стоит путь к нему.

Боже мой, какая классика! До боли знакомые диалоги великого комбинатора и бывшего предводителя дворянства… А звучит все – как в первый раз! И когда я, большая поклонница Ильфа и Петрова, на той же репетиции вдруг поймала себя на самой себе же заданном вопросе: а вдруг в этот раз все сойдется? А вдруг наши герои таки отыщут золото-бриллианты мадам Петуховой, сразу стало понятно: передо мной на сцене – тот самый обещанный мистический трагифарс.

И, пожалуй, не стану больше раскрывать никаких тайн. Они скоро сами замелькают перед вами на сцене. Хочу лишь предупредить: готовьтесь к россыпи сюрпризов! Неожиданные повороты в классическом сюжете не просто возможны. Они скоро завлекут вас со всей силой, когда с первых минут спектакля «пойдет своей судьбе навстречу прямой потомок янычар».

А дорога будет насыщенной событиями, наполненной живыми (и не только) героями, оживающими стульями (да стулья ли это?) и вашими незабываемыми впечатлениями. Как предупреждают в театре, «а вдруг именно вы сидите на том самом стуле?!».

Не могу не сделать акцент: спектакль посвящен памяти ушедшего от нас в этом году народного артиста Украины Николая Завгороднего. Именно Николай Завгородний должен был играть роль Воробьянинова. Он мечтал об этой роли. И, наверное, она бы стала одной из его любимых, еще одним его личным актерским бриллиантом. Судьба распорядилась иначе…

Что есть сокровище?..

Напомним, ранее, в Одесской Музкомедии прозвучала пронзительная исповедь Владимира Кондратьева.

Фото автора, фото афиши – пресс-служба ОАТМК