Этот день в истории: когда американские рабы получили свободу?

В это время шла Гражданская война в США. Линкольн осознавал, что штаты либо станут полностью свободными, либо полностью рабовладельческими. При этом он понимал, что для восстановления Союза необходима отмена рабства.

Подготовка к упразднению этого института осуществлялась в течение всего 1862 года. 30 декабря президент подписал «Прокламацию об освобождении рабов». Согласно документу, темнокожие американцы, проживающие на территориях, выступающих против США, объявлялись «отныне и навечно» свободными. Вскоре приняли поправку к американской конституции, которая полностью отменила рабство в Соединённых Штатах.