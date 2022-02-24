Чрезвычайное положение, нацгвардейцы у Дюка и опустевшее российское консульство: главные новости Одессы и Украины за 23 февраля

Чрезвычайное положение в стране, призыв резервистов, усиление охраны одесских улиц… Об этих и не только этих знаковых событиях Одессы, Одесской области и всей Украины рассказывала «Одесская жизнь» в среду, 23 февраля 2022 года.

23 февраля 2022 года, депутаты Верховной Рады поддержали введение в Украине чрезвычайного положения. «За» отдали свои голоса 335 нардепов.

А каким будет чрезвычайное положение в Одессе, рассказали руководители Одессы и Одесской области.

Вечером, 23 февраля, некоторых одесситов обеспокоило большое скопление военнослужащих и полицейских на Приморском бульваре, возле памятника Дюку. Но, как выяснилось, здесь провели разводку и инструктаж военных национальной гвардии, полиции и охранных структур для несения службы в связи с введением в Украине чрезвычайного положения и усиленным патрулированием.

А президент Владимир Зеленский накануне подписал указ о призыве резервистов в «особый период». При этом речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву.

Госпогранслужба Украины вводит дополнительные режимные ограничения в районах, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью, временно оккупированными территориями Украины (ОРДЛО и Крымом) и прилегающих к морскому побережью.

В то же время сотрудники генерального консульства России в Одессе покинули его территорию.

Также стали известны основные причины смертности в Одессе и области за 2021 год.

Кроме того, «Одесская жизнь» рассказала, что будет, если Украина разорвет с Россией дипломатические отношения.

А еще мы прогулялись по одесскому Вокзальному переулку и полюбовались его «красотами».

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