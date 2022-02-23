Что будет, если Украина разорвет с Россией дипломатические отношения?

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам немедленно покинуть территорию России. Из-за военной агрессии россиян возможны трудности с получением консульской помощи, говорится в заявлении. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже подал президенту Зеленскому запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Тем временем россияне эвакуирует дипломатов и персонал консульств из Украины. Они считают, что их жизням угрожает опасность.

Давайте разберемся, к чему может привести разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Что такое дипломатические отношения?

Это дружественные отношения между государствами на официальном уровне. Дипломаты двух стран ведут переговоры по вопросам политики, экономики и культуры. Они работают в дипломатических представительствах и посольствах.

У дипломатов есть различные привилегии и неприкосновенность. Даже в случае войны между государствами, послы и атташе могут свободно покинуть страну пребывания — их не возьмут в плен и не арестуют.

Дипломатические отношения заключают по взаимному согласию. В любой момент их можно прекратить по заявлению одной из сторон. После этого отношения между государствами становятся недружественными, а в случае войны — враждебными. Дипломаты возвращаются домой или их «высылают». Взаимные визиты официальных лиц становятся невозможными.

На каком основании можно разорвать дипломатические отношения?

Причина может быть любой. Международная практика показывает, что дипломатические отношения разрывают после недружественного акта или начала военных действий. В 2008 году Грузия разорвала отношения с Россией из-за военного вторжения. Посольства прекратили свою работу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с россиянами нужно было разорвать еще в 2014 году. Сейчас это решение будет своевременным, оно отвечает интересам Украины, уверен министр.

Что будет с консульствами в случае разрыва дипломатических отношений с Россией?

Консульские и дипломатические отношения — это разные вещи. Дипломаты заняты политическим и экономическим сотрудничеством, а консульские учреждения отвечают за решение административных и юридических вопросов:

выдача паспортов и документов

защита своих граждан и представление их интересов

услуги нотариуса

разрешение споров

передача судебных документов и исполнение судебных поручений

оказание помощи экипажам самолетов и кораблей

Разрыв дипломатических отношений не влечет за собой разрыва консульских отношений, говорится в Венской конвенции ООН. В теории, консульства могут продолжить свою работу, если не будут оговорены особые условия. Россияне в 2008 году, после разрыва дипломатических отношений с Грузией, сильно усложнили для грузин получение виз на своей территории. По отношению к Украине они могут сделать нечто подобное.

Как получить консульские услуги, если российские и украинские консульства закроются?

В такой ситуации Украина может попросить третью страну представлять свои интересы. Посредником между Грузией и Россией, после разрыва дипломатических отношений и закрытия консульств, стала Швейцария. В швейцарском посольстве в Грузии работают российские дипломаты, а в швейцарском посольстве в России — грузинские.

Такая схема накладывает ряд неудобств, но получить консульские услуги вполне реально. Практика показывает, что разрыв дипломатических отношений и возможное закрытие консульств не приведут к катастрофическим последствиям.

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Фото: Northeastern, Kyivpost

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